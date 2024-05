Número de mortos em bombardeio russo contra hipermercado na Ucrânia sobe para 16

"Precisamos de mais de 16 horas para apagar as chamas, que se propagaram por 13.000 metros quadrados", acrescentou o ministro no Telegram.

Klimenko afirmou que os legistas e os investigadores continuam trabalhando para identificar os cadáveres entre os destroços do estabelecimento comercial, na periferia de Kharkiv. Também anunciou que 200 integrantes das equipes de emergência procuram corpos entre os escombros.

O governador Sinegubov afirmou que duas vítimas do ataque "eram homens que trabalhavam no hipermercado", atingido por duas bombas russas teleguiadas.

Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia, fica no nordeste do país, a poucas dezenas de quilômetros da fronteira com a Rússia, e é cenário frequente de bombardeios russos.

- Zelensky critica Putin -

Ainda com o uniforme, Lyubov, uma funcionária da limpeza no hipermercado, relatou como fugiu do edifício.