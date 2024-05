Rússia afirma que conquistou outra localidade no leste da Ucrânia

A Rússia anunciou neste sábado (25) que o Exército do país tomou o controle de outra localidade no leste da Ucrânia, no mais recente de uma série de pequenos avanços territoriais neste país.

O Ministério da Defesa russo anunciou que suas tropas "tomaram o controlo de Arkhengelske", na região de Donetsk.

A pequena localidade fica próxima da cidade de Ocheretyne, que a Rússia anunciou ter capturado no início deste mês.