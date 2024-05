Uma 'afonia' obriga Bruce Springsteen a cancelar show em Marselha

Aqueles que desejarem poderão solicitar o reembolso.

Segundo imagens do jornal local La Provence, numerosos fãs de "The Boss" já estavam presentes nos arredores do estádio, com capacidade para 60 mil espectadores, poucas horas antes do início do espetáculo.

O cantor americano, de 74 anos, anunciou em setembro que adiaria seus shows previstos para 2024 nos Estados Unidos para poder "recuperar-se de uma úlcera" gástrica.

