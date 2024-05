Incêndios em parque e hospital pediátrico deixam dezenas de mortos na Índia

"Confirmamos as mortes de 27 pessoas, incluindo quatro crianças com menos de 12 anos", afirmou neste domingo o porta-voz da polícia regional, Radhika Bharai.

"Os corpos foram queimados e ficaram irreconhecíveis, o que dificulta a identificação", acrescentou.

A polícia está coletando "mostras de DNA dos restos mortais" para identificar as vítimas, segundo as autoridades locais.

Os incêndios são frequentes na Índia devido ao estado de deterioração dos edifícios, à superlotação e ao não cumprimento das normas de segurança.

No sábado à noite, um incêndio atingiu um hospital infantil em Nova Délhi, o 'New Born Baby Care', no distrito de Vivek Vihar, uma tragédia que matou seis bebês.

Os 12 recém-nascidos que estavam na maternidade "foram retirados do hospital com a ajuda de outras pessoas, que entraram no meio das chamas para tentar salvar os bebês", anunciou a polícia neste domingo. As autoridades afirmaram que seis crianças faleceram antes de poder receber atendimento médico.