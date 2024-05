Macron lamenta 'fascínio pelo autoritarismo' crescente na Europa

Mas atualmente "há uma espécie de fascínio pelo autoritarismo que está surgindo em nossas próprias democracias", acrescentou.

O mandatário apontou contra "a ascensão da extrema direita" no continente, apesar de que "nada se sustenta no discurso" dessas formações.

Se os partidos de extrema direita tivessem estado no poder nos últimos cinco anos, "só teriam agravado as difíceis situações que vivemos: empobrecimento, divisão, apoio à Rússia, abandono da Ucrânia e menos democracia", enumerou.

O presidente centrista se disse decidido a "participar no debate" eleitoral "para desmascarar as ideias da Reunião Nacional", o partido de extrema direita francês que lidera as intenções de voto para as eleições que se realizarão de 6 a 9 de junho.

A Alemanha, por sua vez, está enfrentando um fortalecimento do partido ultranacionalista AfD.

"O problema hoje em dia é que em nossas democracias nos acostumamos à democracia e nos esquecemos de que esta é uma luta", sublinhou Macron.