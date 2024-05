Alemanha inicia preparação para a Euro com treino aberto para 15 mil pessoas

A seleção da Alemanha iniciou a preparação para disputar a Eurocopa (14 de junho - 14 de julho) como anfitriã com um treino aberto para o público que contou com a presença de 15 mil pessoas, nesta segunda-feira (27), na cidade de Jena, no leste do país.

"Era uma grande oportunidade para nos mostrarmos acessíveis, é muito importante", explicou o diretor esportivo da seleção alemã, Rudi Völler.

Cerca de 15 mil torcedores encheram as arquibancadas do estádio Ernst-Abbe, casa do Carl Zeiss Jena (4ª divisão), enquanto 16 mil espectadores acompanharam o treino pelo canal da Federação Alemã de Futebol (DFB) no YouTube.