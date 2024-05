Associações denunciam contaminação de águas europeias por substância química persistente

O resultado mostra que "a magnitude da contaminação é alarmante e requer uma ação decisiva", escreveram as associações em um relatório publicado nesta segunda-feira.

O TFA pode proceder da degradação dos pesticidas PFAS, utilizados na agricultura por sua estabilidade, mas também de gases refrigerantes ou resíduos da indústria de fabricação de PFAS, como revestimentos antiaderentes para panelas, espumas de combate a incêndios e cosméticos.

A análise, realizada pelo Centro de Tecnologia da Água de Karlsruhe, revelou a presença de TFA "em todas as amostras de água", com concentrações que variam entre 370 nanogramas por litro (ng/l) e 3.300 ng/l.

Estas concentrações são significativas em rios como o Elba na Alemanha, o Sena na França e o Mehaigne na Bélgica.

O relatório observa que "79% das amostras tinham níveis de TFA superiores ao limite de 500 ng/l proposto pela diretriz europeia sobre água potável para todos os PFAS".

No entanto, o TFA não está atualmente regulamentado especificamente: as autoridades europeias o classificam como "não relevante" e, portanto, escapa do limite (100 ng/litro) de alguns pesticidas e produtos derivados de sua degradação em águas subterrâneas.