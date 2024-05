Ataque no centro da Nigéria deixou ao menos 8 mortos e 150 sequestrados

Homens armados mataram pelo menos oito pessoas e raptaram outras 150 no centro da Nigéria, informaram nesta segunda-feira (27) as autoridades locais do país, que sofre com ataques frequentes deste tipo.

O ataque ocorreu na noite de sexta-feira no vilarejo de Kuchi, no estado do Níger, quando agressores em motocicletas mataram oito pessoas e "sequestraram cerca de 150 moradores", disse à AFP o presidente do governo local, Aminu Najume.

"Cada motocicleta transportava três homens", disse ele, acrescentando que "nenhuma ajuda chegou durante as três horas de duração do ataque".