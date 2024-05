Corte IDH leva o debate sobre emergências climáticas à Amazônia brasileira

Em janeiro de 2023, Chile e Colômbia solicitaram à Corte IDH um "parecer consultivo", com o objetivo de "esclarecer o alcance das obrigações dos países" para responder à emergência climática no âmbito do direito internacional dos direitos humanos".

Após uma primeira audiência em Barbados, em abril, a Corte IDH retomou as consultas na sexta-feira, em Brasília.

Desta segunda até quarta-feira, as sessões continuarão no Teatro Amazonas, em Manaus, uma joia renascentista do final do século XIX.

Com mais de 260 contribuições de cerca de 600 organizações da sociedade civil de todo o mundo, a convocação para consultas foi "a maior participação na história" do tribunal, disse Hernández López.

A Corte Interamericana de Direitos Humanos, com sede em San José, na Costa Rica, deve emitir seu "parecer consultivo" no final do ano, disseram fontes judiciais à AFP.

Representantes de organizações não governamentais, ambientalistas, instituições acadêmicas e entidades da ONU falarão diante dos juízes, além de membros de comunidades indígenas, camponeses e afrodescendentes do continente americano.