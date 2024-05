Discussões entre Irã e AIEA suspensas após morte do presidente Raisi

O pacto perdeu validade após a retirada unilateral dos Estados Unidos em 2018, durante o governo do republicano Donald Trump.

Teerã também ultrapassou o limite de 3,67%, equivalente ao utilizado nas centrais nucleares para produzir eletricidade: tem 751,3 kg de urânio enriquecido a 20% (contra 712,2 kg três meses antes).

No caso do limite de 60%, próximo dos 90% necessários para desenvolver uma arma atómica, Teerã aumentou as suas reservas para 142,1 kg (em comparação com os 121,5 kg anteriores).

O material é suficiente para fabricar três bombas, segundo definição da AIEA.

