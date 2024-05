Espanha divulga pré-lista de convocados para a Eurocopa

Entre os convocados, além de nomes habituais como Rodri, Unai Simón, Mikel Merino, Álvaro Morata e Dani Olmo, De la Fuente deu oportunidade para jovens como Pau Cubarsí (17 anos) e Fermín López (21), que se destacaram nesta temporada com a camisa do Barcelona.

"Fermín está em um nível muito alto, mas temos que ser prudentes. Na seleção, muitos jogadores dão algo a mais e temos certeza de que Fermín vai mostrar o grande jogador que é", declarou o treinador aos jornalistas.

Outra jovem revelação do Barça, Lamine Yamal, será uma das referências ofensivas da equipe, apesar de ter apenas 16 anos.

Entre as ausências, destacam-se os meias Isco (Betis) e Gavi (Barcelona), ambos fora por lesão, e o atacante Marco Asensio, que foi perdendo espaço no Paris Saint-Germain ao longo da temporada, ao contrário de Fabián Ruiz, que teve bom desempenho no time francês e foi lembrado por De la Fuente.

A Espanha vai em busca de seu quarto título da Euro, depois de vencer as edições de 1964, 2008 e 2012.

- Pré-lista de convocados pela Espanha para a Eurocopa: