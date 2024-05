EUA pede que Israel 'tome todas as precauções para proteger civis', após bombardeio em Rafah

A Casa Branca se declarou "impactada", nesta segunda-feira (27), pelas imagens do bombardeio israelense em Rafah, na Faixa de Gaza, que atingiu um acampamento de deslocados, onde morreram "palestinos inocentes", e pediu a Israel para "tomar todas as precauções para proteger todos os civis".

"Deixamos claro que Israel deve tomar todas as precauções possíveis para proteger os civis", disse um porta-voz do Conselho de Segurança, apesar de admitir que "Israel tem o direito de atacar o Hamas, e entendemos que no bombardeio morreram dois terroristas de hierarquia elevada".

