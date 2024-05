Jovem turista alemã é encontrada morta em montanha argentina

Equipes de resgate encontraram morta, nesta segunda-feira (27), Julia Horn, uma turista alemã de 19 anos que desapareceu na quinta-feira, enquanto subia o Cerro Tres Marías, na província argentina de San Juan (oeste), informaram as autoridades.

A promotora do caso, Daniela Pringles, garantiu ao canal de notícias C5N que já informou o ocorrido aos pais de Horn que chegaram à Argentina nesta segunda-feira para acompanhar as buscas realizadas pelas forças de segurança provinciais, Forças Armadas, Defesa Civil e especialistas do grupo de montanhistas Club Andino Mercedario.

O outro promotor do caso, Iván Grassi, explicou ao mesmo canal que a principal hipótese é a de acidente, já que o trecho percorrido era muito exigente, as condições climáticas eram adversas e Horn tinha ido sozinha.