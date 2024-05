Mexicanos se preparam para eleger sua primeira mulher presidente

- Abordagens distintas -

Sheinbaum, definida por sua equipe como uma mulher de caráter e disciplinada, baseou sua campanha na promessa de dar continuidade ao projeto de López Obrador, o primeiro presidente de esquerda do México, cujo índice de aprovação chega a 66%. No México não há reeleição.

Durante os seis anos de mandato de López Obrador, 8,9 milhões de pessoas saíram da pobreza, situação que ainda abrange mais de um terço da população, segundo dados oficiais.

"Vou votar na Claudia porque com ela vai ter educação, bolsas. Fizemos certo com o governo atual", disse Ricardo Escobar, que aos 20 anos, sem emprego formal, votará pela primeira vez em Atlacomulco (estado do México, centro).

Gálvez, nascida em uma família humilde e que se tornou uma empresária de sucesso no setor da tecnologia, concentrou o seu discurso na recuperação da segurança, o calcanhar de Aquiles de AMLO (iniciais do presidente em exercício), a quem acusa de tolerância com cartéis do tráfico de drogas.

"Uma das coisas que mais afetam os jovens é o trabalho e, obviamente, a insegurança", disse Fátima González, uma comerciante de 20 anos de Atlacomulco, que votará em Xóchitl, a quem admira por sua "autenticidade".