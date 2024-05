MP do Peru denuncia presidente por suspeita de suborno em caso Rolexgate

Para o MP, os fatos que fundamentam a denúncia referem-se "a três relógios da marca Rolex que a presidente teria recebido, na qualidade de doação do governador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, [junto com] um par de brincos de ouro com diamantes e uma pulseira Bangle com 94 brilhantes".

A presidente é investigada no Rolexgate desde março por "suborno passivo indevido", um crime que implica receber benefícios indevidos por parte de funcionários. Também é investigada por suposto enriquecimento ilícito e omissão de declarar bens em documentos.

No Parlamento, controlado por bancadas de direita ligadas a Boluarte, a denúncia deve ser avaliada por uma subcomissão de acusações constitucionais antes de ser debatida pelo plenário em um trâmite sem prazo determinado.

Boluarte, que completa 62 anos nesta sexta-feira, só pode ser levada a julgamento ao término de seu mandato, em julho de 2026, conforme estabelece a constituição.

