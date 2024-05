MP do Peru denuncia presidente por suspeita de suborno em caso Rolexgate

Em seu primeiro depoimento ao MP, Boluarte indicou que os Rolex lhe foram emprestados por seu amigo, o governador regional de Ayacucho.

"Devo reconhecer que foi um erro aceitar, na qualidade de empréstimo, esses relógios de meu amigo Wilfredo Oscorima", declarou Boluarte.

As indagações pelo "suposto cometimento do crime de enriquecimento ilícito e omissão de registrar declaração em documentos" começaram em 18 de março, após uma denúncia do meio digital jornalístico La Encerrona.

"Entrei no Palácio de Governo com as mãos limpas e sairei com as mãos limpas, como prometi ao povo peruano", disse Boluarte, a primeira presidente mulher do Peru, em abril.

A reportagem revelou que ela usou vários relógios Rolex em atividades oficiais desde que assumiu como vice-presidente do governo do ex-mandatário esquerdista Pedro Castillo e ministra de Desenvolvimento e Inclusão Social em 2021.

- Governo fraco e impopular -

Boluarte, que tem 88% de desaprovação segundo uma pesquisa recente do instituto Ipsos, carece de bancada própria e partido, por isso o apoio das forças conservadoras é essencial para que consiga terminar seu mandato em julho de 2026.