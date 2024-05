Nadal diz que será 'difícil' jogar Wimbledon e põe foco nos Jogos Olímpicos

Apesar de não dizer se sua participação nos Jogos será no torneio de simples, duplas ou em ambos, Nadal deu pistas: "Espero chegar preparado, mas nos Jogos vou estar na mesma situação que aqui. Posso pegar qualquer jogador na primeira rodada", declarou o espanhol.

"Não vou ter três torneios no saibro antes dos Jogos para melhorar no ranking, mas terei um mês e meio de preparação e com mais confiança. É uma incógnita, mas aceito isso", acrescentou.

- "Não muito longe de fazer algo importante" -

Apesar da decepção com a eliminação, Nadal se mostrou satisfeito com seu desempenho na quadra Philippe Chatrier: "Não estou muito longe de estar em condições de fazer algo importante, é a minha sensação".

"Joguei bem em alguns momentos, em outros cometi erros, mas pude jogar sem limitações depois de uma semana treinando sem limitações", explicou

"Tive momentos em que podia mudar o jogo, mas não tenho os automatismos nem a confiança para fazer isso acontecer", analisou.