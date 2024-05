Nova presidente da Petrobras quer 'acelerar' exploração

"Para nós é essencial repor reservas. Isso significa que é essencial continuar explorando petróleo, principalmente na costa brasileira mais equatorial", afirmou Chambriard.

A nova presidente da Petrobras disse que entre as regiões a serem exploradas estão a bacia de Pelotas, no Rio Grande do Sul, mas também a "margem equatorial", no litoral do Amapá, limítrofe com a Guiana Francesa e que abriga a foz do Amazonas.

A exploração dessa região, próxima à Amazônia, que abriga a maior floresta tropical do mundo, não conta com a aprovação de todo o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, manifestou-se contra, assim como várias organizações ambientalistas.

Além disso, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama) recusou em maio do ano passado aprovar uma licença de exploração para a Petrobras nessa região, argumentando que a empresa não havia apresentado os estudos ambientais necessários.

Em contrapartida, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, é muito favorável à exploração dessa zona, enfatizou Chambriard, que indicou que, se não houver um acordo, cabe ao presidente Lula "arbitrar".