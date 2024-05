Pequenos Estados insulares vulneráveis se reúnem para enfrentar crises

Essas dificuldades são agravadas pela vulnerabilidade excepcional aos impactos crescentes do aquecimento global, pelos quais eles não são responsáveis: secas, enchentes, furacões e aumento do nível do mar que ameaçam literalmente varrer alguns deles do mapa.

"Um furacão, um tufão, que por pura falta de sorte atravessa o território de um pequeno Estado insular em desenvolvimento, pode destruir um terço ou mais da infraestrutura" e atrasar o país em vários anos, disse Achim Steiner, diretor do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), em uma entrevista à AFP.

Os Estados insulares estão pedindo ajuda e lamentam que o mundo não esteja cumprindo suas promessas de "não deixar ninguém para trás", o slogan dos Objetivos de Desenvolvimento para 2030.

O mundo "não pode deixar que os pequenos Estados insulares em desenvolvimento se afoguem em crises que não criaram", alerta Fatumanava-o-Upolu III Dr Pa'olelei Luteru, embaixador de Samoa na ONU e presidente interino da AOSIS, a aliança que representa esses países vulneráveis nas negociações climáticas.

"Isso teria consequências catastróficas para o mundo inteiro", acrescenta.

- Energias renováveis -

A primeira de suas demandas é a aceleração da ação climática global para conter o aquecimento global, do qual eles são as primeiras vítimas, e um aumento no financiamento desse setor.