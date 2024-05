Rússia retirará Talibã de sua lista de organizações terroristas

O Talibã está na lista russa de organizações terroristas desde 2003, o que não impediu suas relações com Moscou há vários anos ou de receber mensageiros do grupo em solo russo em inúmeras ocasiões.

A Rússia tem sido conciliadora com os talibãs desde que estes retornaram ao poder em agosto de 2021, prometendo não permitir o estabelecimento de organizações mais radicais.

As autoridades de Moscou temem pela segurança das ex-repúblicas soviéticas da Ásia Central, que fazem fronteira com o Afeganistão, e com o surgimento de novos grupos jihadistas inspirados ou apoiados pelos talibãs.

Além disso, o Kremlin quer evitar um fluxo regional de refugiados e um novo aumento do tráfico de ópio e heroína.

A Rússia também convidou representantes dos talibãs para participarem no Fórum Econômico de São Petersburgo, sua principal reunião anual de negócios, que será realizada no início de junho.

Antes de retomarem o poder no Afeganistão, as potências ocidentais acusaram Moscou de apoiar o Talibã para desestabilizar a administração afegã pró-americana da época.