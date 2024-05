Swiatek bate francesa Leolia Jeanjean e vai enfrentar Osaka em Roland Garros

Depois de só vencer um game no primeiro set, a francesa se mostrou mais combativa no segundo, em especial pelas duplas faltas de Swiatek, mas acabou não resistindo à superioridade da número 1 do mundo.

Swiatek terá como próxima adversária a japonesa Naomi Osaka, ex-número 1 do mundo e hoje na 134ª posição do ranking da WTA, depois de ter ficado afastada das quadras em 2023 por ter se tornado mãe.

