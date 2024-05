Tsitsipas passa sem sustos à segunda rodada de Roland Garros

Mas Tsitsipas, campeão este ano do Masters 1000 de Monte Carlo, não deu brecha para surpresas. Só o primeiro set, que venceu no tie break, foi muito equilibrado. No resto do duelo, controlou as ações e não teve dificuldades para selar a vitória na quadra Suzanne Lenglen, a segunda maior de Roland Garros.

Na segunda rodada, Tsitsipas vai enfrentar o alemão Daniel Altmaier (83º), que no domingo bateu o sérvio Laslo Djere (52º) em uma batalha de mais de cinco horas.

