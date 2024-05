África do Sul se prepara para eleições legislativas cruciais

Os últimos indecisos refletem sobre em quem votar na véspera das eleições legislativas de quarta-feira (29) na África do Sul, anunciadas como as mais acirradas em três décadas e que poderão representar um forte retrocesso ao ANC, no poder desde o final do apartheid.

Nas últimas semanas, as ruas de Johannesburgo ficaram lotadas de cartazes eleitorais dos candidatos à eleição de quarta-feira, para a qual foram convocados cerca de 27,6 milhões de eleitores.

Serão eleitos 400 deputados nomeados proporcionalmente, indicados por 50 partidos. Uma vez formado, o novo Parlamento nomeará o próximo presidente.