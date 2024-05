Ajuda militar à Ucrânia gera tensões no governo de coalizão espanhol

O líder da plataforma de esquerda radical espanhola que governa em coalizão com o presidente do governo socialista, Pedro Sánchez, criticou nesta terça-feira (28) as quantias "elevadíssimas" que Madri se comprometeu a fornecer a Kiev em ajuda militar.

Sánchez assinou um acordo de segurança com o presidente ucraniano Volodimir Zelensky durante a sua visita a Madri na segunda-feira. Este acordo inclui um compromisso de apoio militar para 2024 de 1 bilhão de euros (5,6 bilhões de reais).

Uma quantia importante para a Espanha, que até agora havia fornecido ajuda militar moderada a Kiev desde o início da invasão russa em fevereiro de 2022.