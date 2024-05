Ataque de 7 de outubro em Israel deixou 1.189 mortos, segundo novo balanço

Mataram indiscriminadamente nas ruas, nas casas de várias cidades e nos kibutz (fazendas coletivas), bem como nas estradas e em uma festa rave, onde massacraram 364 participantes. Segundo o Bituah Leumi, o ataque de 7 de outubro resultou na morte de 796 civis (76 deles não-israelenses).

A este número somam-se 14 civis (12 israelenses e dois tailandeses) levados como reféns para Gaza, cujas mortes foram confirmadas pelo Exército, embora alguns corpos permaneçam em Gaza até hoje.

A essa quantia somam-se 57 policiais, 9 membros do Shin Bet e 313 soldados que morreram no dia 7 de outubro, o dia mais sangrento da história do Estado de Israel, e nos três dias que se seguiram.

O número anterior era de 1.170 mortos.

A vítima mais jovem é um bebê que morreu apenas 14 horas depois de seu nascimento, após uma cesariana de emergência em sua mãe, que havia sido ferida por um tiro.

No total, 34 menores foram assassinados entre 7 e 10 de outubro. A vítima mais velha era uma mulher de 94 anos.