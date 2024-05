Atlético-MG goleia Caracas (4-0) e garante 1º lugar do Grupo G na Libertadores

O Atlético-MG garantiu a primeira colocação do grupo G da Copa Libertadores nesta terça-feira (28), após golear o último colocado Caracas, em casa, por 4 a 0, pela sexta e última rodada da fase de grupos.

A expulsão do goleiro do Caracas, Wuilker Faríñez, aos 10 minutos, com cartão vermelho direto, facilitou a tarefa dos donos da casa, que foram claramente superiores.

Uma cabeçada de Pedrinho aos 28 minutos e outro chute de Alisson aos 40 colocaram o time mineiro na frente antes do intervalo.