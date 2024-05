Defesa Civil de Gaza relata 21 mortos em novo bombardeio israelense em campo de deslocados em Rafah

Ao ser perguntado sobre o bombardeio, o Exército israelense solicitou as coordenadas do ataque.

Um bombardeio israelense realizado no domingo em um acampamento de deslocados de Rafah deixou 45 mortos, provocou um grande incêndio e gerou uma forte indignação internacional.

Israel empreendeu sua ofensiva contra Rafah no início do mês, ignorando as advertências de outros países e organizações, que alertavam sobre o perigo que os 1,4 milhão de palestinos que se refugiaram nessa localidade corriam.

Desde então, cerca de um milhão de civis fugiu de Rafah, indicou nesta terça-feira a agência da ONU para os refugiados palestinos (UNRWA).

As forças israelenses também tomaram o controle do posto fronteiriço de Rafah com Egito em Gaza.

bur-ha-mca-jd/dv/js/mb/dd/aa