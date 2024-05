EUA apresenta diretrizes para garantir eficiência do mercado de créditos de carbono

O governo do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, planeja revelar, nesta terça-feira (28), "salvaguardas" destinadas a garantir que os mercados de crédito de compensação de carbono reduzam efetivamente as emissões de gases de efeito estufa, uma vitória significativa para os proponentes de planos controversos.

A secretária do Tesouro americano, Janet Yellen, anunciará as primeiras diretrizes gerais do governo destinadas aos mercados de carbono de "alta integridade", através das quais se pretende reforçar a confiança em um sistema que seus críticos classificam como "greenwashing".

Para fazer a transição para uma economia com baixas emissões de carbono, é preciso "utilizar todas as ferramentas à nossa disposição, de forma criativa, ponderada e em grande escala", é o que Yellen dirá em um evento com outros altos funcionários, incluindo o assessor climático da Casa Branca, John Podesta.