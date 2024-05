'Profundamente consternado' por mortes em Rafah, EUA acompanhará investigação 'de perto'

Os Estados Unidos se declararam "profundamente consternados", nesta terça-feira (28), com a morte de 45 pessoas após um ataque de Israel contra a cidade de Rafah, no sul da Faixa de Gaza, e aguardam os resultados de uma investigação do Exército israelense.

"Estamos profundamente consternados com a trágica perda de vidas em Rafah no fim de semana", disse o porta-voz do Departamento de Estado americano, Matthew Miller, a jornalistas.

Os militares israelenses "prometeram que a investigação será rápida, completa e transparente. Vamos monitorar os resultados de perto", acrescentou.