EUA segue considerando operação de Israel em Rafah 'limitada' (Pentágono)

Os Estados Unidos continuam considerando que a operação israelense na cidade de Rafah, no sul da Faixa de Gaza, é "limitada", apesar do recente bombardeio que causou um incêndio e deixou 45 mortos em um campo de deslocados, disse uma porta-voz do Pentágono a jornalistas, nesta terça-feira (28).

"Contudo, consideramos que o que está ocorrendo em Rafah, o que estão fazendo as IDF (Forças de Defesa de Israel), têm um alcance limitado", disse a jornalistas a subsecretária de imprensa do Pentágono, Sabrina Singh.

ft/nro/mel/dga/jb/mvv