Geórgia registra novos protestos após aprovação de lei que a afasta da UE

Por meio do porta-voz do Departamento de Estado, Washington condenou a votação, por considerar que ela ignora "as aspirações euro-atlânticas do povo georgiano".

O alto representante de política externa da União Europeia (UE), Josep Borrell, lamentou a derrubada do veto presidencial e pediu que as autoridades georgianas invertam "essa tendência" e retornem "com fimeza ao caminho da UE".

A UE concedeu à Geórgia a condição de país candidato a integrar o bloco, mas a nova lei "é contrária aos princípios e valores centrais" do bloco, advertiu Borrell.

- Frustração -

Após a divulgação do resultado da votação, milhares de manifestantes começaram a se reunir em frente ao Parlamento, em Tbilisi, muitos deles agitando bandeiras georgianas e europeias.

Durante o protesto, foram executados os Hinos da Geórgia e da União Europeia, e Zurabishvili se dirigiu à multidão por videoconferência.