Grêmio volta à Libertadores contra The Strongest após pausa devido às enchentes

Após essas demonstrações de solidariedade, o elenco se mudou há uma semana e meia para São Paulo, para a sede do Corinthians, para retomar os treinos.

"Está sendo muito difícil essa parte psicológica. Eles [jogadores] estão com a cabeça aqui, têm treinado, mas sempre na preocupação com o nosso povo, com a família deles", disse o técnico Renato Portaluppi na sexta-feira, durante uma entrevista coletiva carregada de emoção.

O treinador destacou a dificuldade mental e física, devido à perda de ritmo causada pela pausa, que a sua equipe terá que enfrentar no restante da temporada.

"A cabeça dos jogadores está muito ruim. Somente quem está lá sabe o sofrimento que o povo tem passado", acrescentou.

Portaluppi não terá o meia paraguaio Mathías Villasanti, suspenso, nem o ponta argentino Cristian Pavón, que está lesionado.

- Garantir a liderança -

Já os bolivianos vivem um momento muito mais feliz: dividem a liderança do campeonato com o Bolívar (10 pontos em quatro jogos), estão invictos há seis jogos (cinco vitórias, um empate) e já se garantiram no próxima fase da Libertadores.