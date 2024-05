Noruega celebra um 'dia especial' ao reconhecer a Palestina como Estado

No âmbito de uma iniciativa coordenada com a Espanha e Irlanda, o país nórdico anunciou na última quarta-feira que reconheceria o Estado palestino a partir desta terça.

Uma decisão que gerou indignação em Israel, que vê a medida como uma "recompensa" para o movimento islamista palestino Hamas, contra o qual trava uma guerra na Faixa de Gaza desde outubro.

O chanceler israelense, Israel Katz, convocou para consultas os embaixadores nesses três países europeus e também convocou os representantes deles em Israel para uma reprimenda no ministério das Relações Exteriores.

"É lamentável que o governo israelense não dê nenhuma mostra de compromisso construtivo", considerou Barth Eide nesta terça-feira, instando a comunidade internacional a redobrar esforços para apoiar a solução de dois Estados".

"Confio que o governo palestino continuará o difícil trabalho de reforma e assentará as bases da governança, tanto na Cisjordânia como em Gaza, após um cessar-fogo", declarou o chanceler norueguês.

No início dos anos 1990, a Noruega sediou, secretamente, os primeiros diálogos de paz israelense-palestino que levaram aos Acordos de Oslo, que estabeleceram as bases de uma solução pacífica do conflito entre os dois lados.