Olympiacos e Fiorentina disputam em Atenas final da Liga Conferência

O Olympiacos vai lutar nesta quarta-feira (29) em Atenas pela conquista da Liga Conferência, que seria o primeiro título europeu de um clube grego, contra a Fiorentina que buscará a 'dobradinha' italiana, depois de a Atalanta já ter levado para Bergamo a taça da Liga Europa.

No comando do Olympiacos está o técnico espanhol José Luis Mendilibar, que tem uma história curiosa. Depois de uma vida inteira treinando times modestos e tendo como principal objetivo a permanência na elite dos campeonatos nacionais, no ano passado foi contratado pelo Sevilla que lutava para evitar o rebaixamento à segunda divisão espanhola.

O treinador basco de 63 anos não só manteve o Sevilla na primeira divisão, como também levou o time a disputar a final da Liga Europa e a conquistar o título ao vencer a Roma na final, nos pênaltis.