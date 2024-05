Osimhen desfalcará Nigéria nos jogos de junho das Eliminatórias para Copa de 2026

O atacante Victor Osimhen, do Napoli, se lesionou e está fora dos dois jogos da Nigéria pelas Eliminatórias Africanas para a Copa do Mundo de 2026 marcados para junho, anunciou a Federação Nigeriana de Futebol (NFF) nesta terça-feira (28).

A NFF, que não especificou a natureza da lesão, informou que Osimhen ficará afastado por quatro semanas. Assim, ele não enfrentará a África do Sul, no dia 7 de junho, e o Benin, no dia 10.

Os dois jogos são cruciais para as 'Super Águias', que estão na terceira posição do Grupo C com 2 pontos, após empatarem os dois primeiros jogos. A seleção de Ruanda lidera a chave com 4 pontos, à frente da África do Sul (2ª, 3 pontos), enquanto o Benin (1 ponto) ocupa a lanterna.