Partido Trabalhista britânico recebe apoio empresarial para eleições de julho

O Partido Trabalhista britânico recebeu, nesta terça-feira (28), o apoio de 120 personalidades do mundo empresarial para as eleições de 4 de julho, em uma medida que parece confirmar a confiança dos círculos econômicos no favorito para as eleições.

"Nós, diretores e investidores de empresas britânicas, acreditamos que chegou o momento da mudança", argumentam os signatários, entre os quais estão diretores atuais e anteriores do banco JPMorgan, do aeroporto de Heathrow e do fabricante de carros Aston Martin.

"Durante muito tempo, nossa economia sofreu com a instabilidade, falta de crescimento e falta de foco a longo prazo", analisam, argumentando que os trabalhistas, um partido de centro-esquerda, "demonstraram que mudaram e querem trabalhar com as empresas para alcançar todo o potencial econômico do Reino Unido".