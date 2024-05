Petróleo sobe antes de reunião da Opep+ e por tensões no Oriente Médio

As cotações do petróleo subiram nesta terça-feira (28), impulsionadas pela próxima reunião da Opep+, na qual são esperados cortes de produção, e devido às tensões geopolíticas no Oriente Médio.

O preço do barril Brent do Mar do Norte, negociado em Londres para entrega em julho, subiu 1,34%, para 84,22 dólares. Seu equivalente americano, o West Texas Intermediate (WTI), com vencimento para o mesmo mês, subiu 2,71%, cotado a 79,83 dólares.

A próxima reunião da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), mais seus aliados do acordo Opep+, será em 2 de junho, através de videoconferência.