Presidenciais no México: comunidade submersa e calor recorde

Muros e cisternas testemunham que havia uma comunidade pesqueira com cerca de 700 pessoas no local.

Com temperaturas de 40ºC, Tabasco é um dos estados mais atingidos pela onda de calor que afeta atualmente 80% do México, com 48 mortes desde março. Oito vítimas eram da região, onde dezenas de macacos também morreram.

Esta situação agrava a crise hídrica em diversas regiões, incluindo a metropolitana da capital, com 22 milhões de habitantes e temperaturas recordes.

A disponibilidade média anual de água per capita no México caiu 68% de 1960 até agora, segundo uma análise do Instituto Mexicano de Competitividade. Estima-se que até 2030 a queda seja de 70%.

- "O mar está pedindo o que é seu" -

O caso de El Bosque foi analisado em fevereiro em uma audiência da Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) sobre deslocados climáticos, enquanto o Congresso de Tabasco aprovou a relocalização da cidade.