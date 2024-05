Queda de avião deixa dois mortos e um ferido no Equador

Um avião caiu no Equador nesta terça-feira (28), deixando dois mortos e um ferido, no terceiro acidente aéreo registrado no país em dois meses, informou a Direção-Geral de Aviação Civil (DGAC).

"Foram reportados dois mortos, o piloto Capitão David Parreño e o passageiro Augusto Viera", informou a DGAC em nota, acrescentando que outro passageiro "foi transferido para um hospital para assistência médica".

As causas do acidente não foram mencionadas.