Trazidos do Brasil, jacarandás colorem Lisboa de azul e malva a cada primavera

A cada primavera, as ruas de Lisboa ficam cobertas de tons intensos de azul e malva. A imagem dos jacarandás em flor, trazidos do Brasil e introduzidos em Portugal no século XIX, hoje emoldura cartões postais típicos da capital portuguesa.

"Há jacarandás em todo o país, mas foi em Lisboa que se adaptaram melhor" ao clima local, explica à AFP Ana Luísa Soares, diretora do jardim botânico da Ajuda, onde foram plantadas as primeiras árvores importadas do Brasil.

Os jacarandás foram introduzidos em Portugal no começo do século XIX, quando a família real se exilou em sua antiga colônia na América do Sul para fugir das invasões napoleônicas.