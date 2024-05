'Vamos embora': cidade de Roca Sales não suporta mais enchentes

Fabiana não vai poder levar quase nada. Ao lado de sua casa, amontoam-se seus móveis, destruídos. Apenas o sofá é reconhecível sob a lama.

"A gente perdeu lembranças, roupas da minha filha, fotos dos meus avós. São coisas muito materiais, mas são coisas que nunca mais vou conseguir", lamenta.

- Todos sofrem -

Na rua principal de Roca Sales, alguns moradores caminham cabisbaixos em direção a um ponto de doação de alimentos. "A realidade é uma só: todo mundo está na sofrência", resume o garçom Gelson Moraes Lopes, 48, que recebe de um voluntário pratos quentes de macarrão.

Nascido no Paraná, Lopes e a mulher foram atraídos pela qualidade de vida em Roca Sales, onde a renda per capita é 16% maior do que a média do país, de quase 50 mil reais, segundo dados oficiais de 2021.

Lopes chegou dias antes da primeira enchente, em setembro, e perdeu sua mudança. "A fatalidade veio de novo no dia 18 de novembro" e, agora, seu apartamento foi invadido por um metro de lama, conta. "Voltamos para o Paraná."