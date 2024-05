Venezuela retira convite à UE para observar eleições presidenciais

"Fazemos um chamado ao Conselho Nacional Eleitoral" a "reconsiderar sua decisão", destacou a representação europeia, ao sustentar que o convite para observar as eleições tinha sido acordado por delegados de Maduro e partidos da oposição em outubro do ano passado em acordos firmados em uma mesa de negociação em Barbados.

Em meados de maio, a UE ratificou sanções contra 50 funcionários, embora tenha levantado temporariamente a de Elvis Amoroso, que então tachou a medida de "chantagem". Outros três ex-diretores da instituição também foram beneficiados.

O porta-voz do serviço diplomático da UE, Peter Stano, declarou, então, que a decisão de suspender as sanções a Amoroso reafirmava o "compromisso e apoio [desta instituição] ao bom progresso do processo eleitoral" e buscava "fortalecer os esforços venezuelanos" para as eleições.

Maduro tentará um terceiro mandato que o projetaria a 18 anos no poder. Seu principal adversário é Edmundo González Urrutia, designado pela principal aliança opositora, a Plataforma Unitária, em representação da líder inabilitada María Corina Machado.

- 'Imoral' -

Elvis Amoroso, que, como controlador-geral, foi responsável pela inabilitação de importantes líderes da oposição, descartou a missão da UE ao assegurar que "seria imoral permitir sua participação conhecendo suas práticas neocolonialistas e intervencionistas contra a Venezuela [...], não sendo grata a sua presença em um processo eleitoral tão importante".