África do Sul celebra eleições legislativas mais disputadas em três décadas

Os centros de votação abriram as portas nesta quarta-feira (29) na África do Sul para as eleições legislativas que são consideradas as mais disputadas nas três décadas desde o fim do apartheid no país.

Quase 27,6 milhões de pessoas estão registradas para comparecer às urnas, em um pleito no qual, pela primeira vez, o Congresso Nacional Africano (ANC) pode não obter maioria absoluta.

Os eleitores escolherão 400 deputados designados proporcionalmente, candidatos por 50 partidos. Uma vez formado, o novo Parlamento definirá o próximo presidente.