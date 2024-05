Alcaraz cede set, mas vai à 3ª rodada de Roland Garros

Apesar de perder o terceiro set, o tenista espanhol Carlos Alcaraz, número 3 do mundo, se classificou para a terceira rodada de Roland Garros ao derrotar o holandês Jesper De Jong (176º) nesta quarta-feira (29).

Alcaraz fechou o jogo em 3 sets a 1, com parciais de 6-3, 6-4, 2-6 e 6-2, em três horas e oito minutos na quadra Philippe Chatrier.

O espanhol, que voltou a usar uma bandagem especial no braço direito para prevenir as dores que o tiraram de grande parte da temporada europeia no saibro, teve que lutar mais do que o esperado para bater um adversário que entrou o quadro principal de Roland Garros vindo do qualifying.