Ancelotti-Terzic, um abismo geracional na final da Champions

- Edin Terzic, o aprendiz de Klopp -

A carreira de Terzic, que tem 41 anos, está a anos-luz da do 'mestre' italiano.

Ele nasceu em Menden, a 45 quilômetros de Dortmund, numa família de trabalhadores migrantes dos Balcãs, com pai originário da Bósnia e mãe croata.

Sempre foi torcedor do Borussia Dortmund e aos 14 anos comemorou o único título de campeão europeu do clube, em 1997, como um integrante da 'Muralha Amarela'. Chegou até a ir com o irmão ao aeroporto para receber os jogadores.

Como jogador, passou por times 'amadores' e de divisões inferiores, muito diferente de Ancelotti, e começou a crescer como treinador exatamente no Dortmund.

Primeiro com a ajuda de Hannes Wolf, que o contratou como assistente nas categorias juvenis do Dortmund, onde jogou com o então promissor Antonio Rüdiger, que será seu adversário na final de sábado.