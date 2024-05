Bayern de Munique anuncia Vincent Kompany como novo técnico

O belga Vincent Kompany é o novo técnico do Bayern de Munique, com um contrato até 2027, sucedendo Thomas Tuchel no comando da equipe, anunciou o clube bávaro nesta quarta-feira (29).

Ex-zagueiro, Kompany iniciou sua carreira de treinador de fato em 2020, no Anderlecht da Bélgica, antes de chegar ao Burnley da Inglaterra, que comandou na última temporada.

O belga de 38 anos assume seu primeiro grande clube europeu com a missão de reconquistar o título da Bundesliga, que nesta temporada foi para as mãos do Bayer Leverkusen, quebrando uma hegemonia do time de Munique que vinha desde 2013.