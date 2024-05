Brasil retira seu embaixador de Israel em meio às tensões sobre a guerra em Gaza

As críticas de Lula a Israel foram repudiadas no Brasil pelos partidos de oposição aliados ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que durante seu governo (2019-2022) ameaçou transferir a embaixada em Israel de Tel Aviv para Jerusalém, assim como fez o americano Donald Trump.

O presidente também foi acusado de não condenar com a mesma firmeza a agressão do Hamas em 7 de outubro, na qual 1.189 pessoas foram assassinadas e mais de 200 sequestradas e levadas para território palestino, acusações rejeitadas pelo governo federal.

Entre as vítimas da incursão do Hamas está o israelense-brasileiro Michel Nisenbaum, cujo corpo foi recentemente recuperado na Faixa de Gaza juntamente com os de outros dois reféns raptados pelo grupo palestino, conforme anunciado na semana passada pelo Exército israelense.

Lula reagiu "com imensa tristeza" à morte e enviou sua solidariedade aos entes queridos de Nisenbaum. Mais de 36 mil pessoas, a maioria civis, foram mortas na Faixa de Gaza desde o início do conflito entre Israel e Hamas, segundo o último balanço do movimento islamista palestino que governa o território.

