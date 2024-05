Brasil retira seu embaixador em Israel por tensões sobre Gaza

O Brasil decidiu retirar seu embaixador em Israel, Frederico Meyer, e não nomeará outra pessoa para o cargo de imediato, disse à AFP uma fonte diplomática, em um novo capítulo da crise entre os dois países devido à guerra em Gaza.

As relações entre Brasil e Israel ruíram após o início da ofensiva israelense em Gaza, motivada por uma incursão mortal de milicianos do Hamas no sul de Israel, que desencadeou a guerra em 7 de outubro de 2023.

Em fevereiro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva acusou o governo israelense de "genocídio" e comparou a sua campanha militar na Faixa de Gaza a "quando Hitler decidiu matar os judeus".