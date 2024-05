Campanha presidencial mexicana chega ao fim com duas candidatas na disputa

O México encerra nesta quarta-feira (29) a prolongada campanha à presidência com comícios das duas candidatas que lideram as intenções de voto, mas com os olhares voltados para a aspirante governista Claudia Sheinbaum, que espera concretizar no domingo a vantagem nas pesquisas.

Após quase 90 dias de eventos oficiais, marcados pelo assassinato de candidatos a cargos locais e trocas de farpas entre a esquerdista Sheinbaum e sua rival de centro-direita Xóchitl Gálvez, segunda colocada nas pesquisas.

Segundo o governo, desde o início do processo eleitoral, em setembro de 2023, foram assassinados 22 candidatos. A organização Data Cívica, no entanto, contabiliza 30 vítimas fatais.