Capital da Índia registra recorde de temperatura a 49,9ºC

"A água economizada será racionada e distribuída às áreas que enfrentam escassez de água, onde o abastecimento dura apenas 15 a 20 minutos por dia", acrescentou.

O nível do rio Yamuna, um afluente do Ganges que atravessa Nova Délhi, diminui consideravelmente durante os meses mais quentes, o que deixa a capital muito dependente dos estados agrícolas vizinhos de Haryana e Uttar Pradesh, que têm necessidades significativas de água.

O DMI também destacou o impacto do calor na saúde, em particular das crianças, idosos e pessoas com doenças crônicas.

As temperaturas mais elevadas de terça-feira foram registradas no estado do Rajastão, com 50,5ºC.

O Paquistão também registrou um pico de temperatura de 53 graus no domingo em Sind, província na fronteira com a Índia.

O Departamento Meteorológico do Paquistão espera uma queda da temperatura a partir de quarta-feira, mas alertou para novas ondas de calor em junho.